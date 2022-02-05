الإطار التنسيقي: سنحضر الجلسة البرلمانية المقبلة

الإطار التنسيقي: سنحضر الجلسة البرلمانية المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو في الإطار التنسيقي الشيعي، السبت، أن قرار الكتلة الصدرية بمقاطعة جلسة البرلمان المقبلة “لن يؤثر على انتخاب رئيس الجمهورية”، مؤكداً مضي الاطار في حضور الجلسة،  وسط ترجيحات بالتحاق تحالف “السيادة” و”الحزب الديمقراطي الكوردستاني” بقرار المقاطعة للصدريين.وقال علي الفتلاوي، في حديث صحفي: إن “مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، لا تؤثر على سير اعمال الجلسة، معتبراً أنه من الممكن المضي بالجلسة، خصوصاً مع وجود أكثر من 250 نائباً من غير الكتلة الصدرية”.وبين أن “المفاوضات خلال الساعات المقبلة، ربما تشهد وجود اتفاقات جديدة بين الأطراف السياسية، بعيداً عن الكتلة الصدرية، ولهذا تمرير رئيس الجمهورية على الاغلب سيكون يوم الاثنين المقبل، حتى وإن أصرت الكتلة الصدرية على مقاطعة الجلسة”.وأوضح أن غياب 75 نائباً من اصل 329 نائباً لا يؤثر على نصاب الجلسة، لكن يبقى الأمر مرهون بالاتفاقيات السياسية خلال الساعات المقبلة”.

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