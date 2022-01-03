الإطار التنسيقي: لم يطرح أسم رئيس الحكومة المقبلة لغاية الأن

الإطار التنسيقي: لم يطرح أسم رئيس الحكومة المقبلة لغاية الأن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح الإطار التنسيقي، الاثنين، حقيقة طرح مرشحين لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة من قبله بالتشاور مع التيار الصدري.وقال القيادي في الاطار سعد السعدي، في حديث  صحفي، ان “الحديث عن تقديم مرشحين لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، غير صحيح اطلاقاً”.وأضاف ان “التيار الصدري والإطار حتى اللحظة لم يناقشا الأسماء لمنصب رئيس الوزراء في جميع الاجتماعات”، مشيرا الى ان “الحوارات بخصوص رئيس الوزراء، يناقش مواصفات الشخص وحتى اللحظة لا يوجد طرح لاي اسماء ما يخرج هي فقط تسريبات وشائعات”.

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