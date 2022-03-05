الإطار التنسيقي: نحن باب فتح الإنسداد السياسي!

الإطار التنسيقي: نحن باب فتح الإنسداد السياسي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الاطار التنسيقي محمد البلداوي , السبت , انه من الخطأ اطلاق مصطلح الثلث المعطل على قوى الاطار التنسيقي والمتحالفين معه، مبينا أن الاطار يمثل الثلث الضامن لكونه ضامنا لتصحيح مسار العملية السياسية.وقال البلداوي في تصريح  صحفي، ان ” اطلاق مصطلح الثلث المعطل خاطئ لكون التسمية اريد بها للتشويه والاصح ان قوى الاطار التنسيقي والمتحالفين معه هم الثلث الضامن للعملية السياسية وليس معطلا لها ” .وأضاف انه ” بغض النظر بالتصويت على قرار إعادة فتح باب الترشيح فانه سيشكل مشكلة مستقبلية , فضلا عن ان المحكمة الاتحادية لم تحدد كم مرة يتم إعادة فتح باب الترشيح ام سنذهب لخيار واحد ” .وأشار البلداوي الى ان ” الثلث الضامن سيجبر القوى السياسية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجلوس الى طاولة المفاوضات لايجاد حالة توافقية لكونه الوسيلة الوحيدة لنجاة العملية السياسية من هذا المأزق السياسي ” . 

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