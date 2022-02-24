الإطار التنسيقي يؤكد على رفض التجديد للكاظمي

الإطار التنسيقي يؤكد على رفض التجديد للكاظمي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الخميس، تجديد رفضه لتجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.وقال القيادي في الاطار النائب محمد الصيهود، في حديث صحفي، ان “قوى الاطار التنسيقي مازالت حتى اللحظة ترفض تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، لاسباب عديدة منها الإخفاق الأمني والاقتصادي الكبير الذي حصل خلال الحكومة الحالية”.وبين الصيهود ان “حسم اختيار رئيس الوزراء لابد ان يكون من خلال اتفاق الاطار التنسيقي والتيار الصدري، ولا يمكن لاي جهة التفرد بحسم هذا الملف بشكل منفرد”.واوضح، ان “هذا المنصب هو استحقاق للمكون الأكبر الشيعي وليس حكرا على جهة سياسية واحدة فقط، وقد حسم طيلة السنوات الماضية من خلال الاتفاق والتوافق داخل البيت الشيعي، وهذا ما سيحصل في قادم الأيام أيضا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *