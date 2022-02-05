الإطار التنسيقي يجدد تأكيده على أنه الكتلة الأكبر!

الإطار التنسيقي يجدد تأكيده على أنه الكتلة الأكبر!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم السبت، ان الاطار التنسيقي أعد العدة ليكون الكتلة الاكبر.وبين الصيهود في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي جهز الامور الخاصة بتشكيل الكتلة النيابية الاكبر، واعد كامل الاجراءات الخاصة بالامر”.واضاف ان “الكتلة النيابية الاكبر هي مقتصرة على المكون الشيعي كاستحقاق سياسي، وان الاطار سيسعى لتشكيلها من هذا المجال والجانب”، مشيرا إلى ان “الاطار ما يزال متمسكا بوحدة الصف الشيعي”. 

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