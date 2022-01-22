الإطار التنسيقي يجدد رفضه لتجديد الولاية الثانية للكاظمي

الإطار التنسيقي يجدد رفضه لتجديد الولاية الثانية للكاظمي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، السبت، عن سبب رفض قوى الإطار لإعطاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولاية ثانية.وقال الحمامي، في تصريح صحفي، إن “قوى الاطار التنسيقي ترفض إعطاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولاية ثانية لعدة أسباب، منها التداعيات الأمنية والاقتصادية وإجراءات اتخذها في حكومة تصريف الاعمال”.وبين أن “هذه الأسباب، دعت قوى الإطار التنسيقي للاتفاق على رفض التجديد للكاظمي نتيجة التداعيات التي حصلت خلال ولايته لاسيما الوضع الاقتصادي والوضع الامني بالمحافظات”.وتابع: “ذلك بالاضافة الى توقيعه مشاريعاً كبرى عليها علامات استفهام رغم ان حكومته تصريف اعمال، وكذلك مد الانبوب النفطي الى الاردن وبما يتعلق بالاتفاقية الصينية وميناء الفاو وأموراً أخرى كثيرة وخطرة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *