الإطار التنسيقي يدعو إلى ترشيح رئيس وزراء “قوي” بعيداً عن تأثيرات الأحزاب

الإطار التنسيقي يدعو إلى ترشيح رئيس وزراء “قوي” بعيداً عن تأثيرات الأحزاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد القيادي في الإطار التنسيقي وعد قدو، اليوم الاثنين، مواصفات شخصية رئيس الوزراء المقبلة.وقال قدو في حديث صحفي، إنه “نحن اليوم في فراغ دستوري وسنتحول إلى مفهوم الفوضى التي ستؤدي بنا إلى نفق مظلم لايحمد عقباه وعليه يجب ان نختار رئيس وزراء قوي لا يخضع للشروط التي تضعها الكتل ويبقى اسيرا لديها”.وأضاف أن “هذا الأمر ايضا حاليا نقطة خلاف بين الكتل وهنا يجب ان نمضي بدولة قوية تقودها حكومة قوية لديها رؤية لمعالجة الملفات سيما الاقتصادية والخدمية وان لا نضعف الدولة لنجعلها أسيرة الكتل وهنا نقع بالمحضور بالاتجاه نحو اللادولة في وقت أتت به الكتل لبناء دولة تخدم المجتمع”.

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