الإطار التنسيقي يدعو الحكومة إلى جرد أموال الإقليم وإيداعها إلى الخزينة الاتحادية

الإطار التنسيقي يدعو الحكومة إلى جرد أموال الإقليم وإيداعها إلى الخزينة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن الإطار التنسيقي علي شداد، الخميس، الحكومة الاتحادية استدعاء رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني وجرد جميع اموال اقليم كردستان لاعدتها الى الخزينة الاتحادية.وقال شداد في حوار متلفز ، إن “قرار المحكمة الاتحادية بات وعلى المعترضين اعتماد الطرق الدستورية وان حكومة كردستان خالفت النصوص الدستورية وشرعت قانون النفط والغاز لعام 2007”.واضاف ان “حكومة كردستان ابرمت تعاقدات مع شركات عالمية لتصدير وانتاج النفط دون علم الحكومة الاتحادية وان المتضرر الكبير من سياسة كردستان الخاصة بالنفط هي محافظة البصرة”.وأشار شداد الى ان “بغداد ملزمة بتطبيق قرار المحكمة وعليها استدعاء رئاسة الإقليم ومعرفة الأموال التي جبتها من تعاقدات النفط”، مبينا ان “التصعيد في التصريحات من قبل كردستان حول قرار المحكمة الاتحادية هي ردود أفعال غير منطقية”.وأكد أن “مجلس النواب سيلعب دورا كبيرا في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون نفط وغاز كردستان”. 

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