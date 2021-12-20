الإطار التنسيقي يعلن عن لقاء قريب مع الصدر

الإطار التنسيقي يعلن عن لقاء قريب مع الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاطارالتنسيقي الإيراني , الاثنين , على ان  هناك زيارة مرتقبة الى الحنانة بمحافظة النجف للقاء الصدر, مشيرا الى ان قوى الاطار سيجتمعون أيضا مع القوى السياسية الأخرى لبحث موضوع تشكيل الحكومة.وقال عضو المكتب السياسي لميليشيا العصائب سعد السعدي في تصريح  صحفي , ان ” قوى الاطار التنسيقي خلال اجتماعها الأخير قررت ارسال وفود الى القوى السياسية ” , مؤكدا ان “هناك زيارة قريبة جدا لوفد من قوى الاطار الى الصدر قبل الشروع بزيارات مماثلة مع بقية القوى السياسية من خارج الاطار التنسيقي ” .وأضاف السعدي، ان ” الوفد الذي سيلتقي الصدر سيستكمل المباحثات حول القضايا الرئيسية التي تم مناقشتها في اجتماع منزل العامري ” , مبينا ان “الحوارات التي سيجرها الاطار لاتعني اننا قد نتخلى عن الدعوى المقدمة لدى المحكمة الاتحادية وستبقى الهدف الرئيسي لقوى الاطار مع التزامنا بما ستقوله وتفصل به المحكمة الاتحادية ” .

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