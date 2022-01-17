الإطار التنسيق :العامري “مخول” في مباحثاته مع البارزاني

الإطار التنسيق :العامري “مخول” في مباحثاته مع البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، الاثنين، عن تخويل رئيس تحالف الفتح هادي العامري بكامل الصلاحيات من قبل قوى الاطار في مباحثاته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني في أربيل اليوم، مشيرا الى ان الحوار سيتركز حول التواصل والتوافق وعدم عزل أي جهة بالمشاركة في الحكومة المقبلة.وقال الحمامي في تصريح  صحفي، إن “العامري الى أربيل اليوم ولقاء قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني مهمة جدا وفي غاية الأهمية خاصة وان الحراك السياسي على اشده قبل ان تصدر المحكمة الاتحادية قرار بشان دعوى جلسة البرلمان الأولى”.وأضاف ان “رئيس تحالف الفتح تم تخويله من قبل كافة قوى الاطار ومنحه الصلاحيات الكاملة بالتفاهم مع الحزب الديمقراطي بشان العملية السياسية المقبلة “, مبينا ان ” الحوار سيتركز حول التواصل والتوافق وعدم عزل أي جهة بالمشاركة في الحكومة المقبلة” .وأوضح الحمامي، ان “العامري سيطلع البارزاني بآخر التفاهمات بين التيار والاطار والتي تبشر خيرا نتيجة الضغوطات إيرانية لفك الانسداد السياسي بين الطرفين الاطار والتيار خاصة وان التفاهمات مازالت جارية والابواب لن تغلق بعد”. 

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