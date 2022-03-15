الإطار :التيار الصدري يرفض تشكيل الكتلة الأكبر معنا

الإطار :التيار الصدري يرفض تشكيل الكتلة الأكبر معنا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن نقطة الخلاف الرئيسية مع التيار الصدري رغم استمرار الحوارات.وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، في حديث صحفي: ان “الاتصال والتواصل مستمر مع التيار الصدري، ومرحلة الجمود السياسي قد انكسرت فهناك حوارات مكثفة بين الطرفين للوصول الى حلول واتفاقات نهائية بين الطرفين”.واضاف ان “نقطة الخلاف حالياً هو تشكيل الكتلة الأكبر”، مبينا ان “الاطار يريد تشكيل كتلة اكبر تجمع الاطار والتيار معا”.وتابع: “لكن التيار الصدري يرفض ذلك ويريد استمرار التفاوض  وتشكيل الحكومة دون وجود كتلة أكبر تكون هي مكلفة وفق الدستور بهمام اختيار رئيس الوزراء الجديد”.

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