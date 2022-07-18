الإطار: السوداني والنجم والأعرجي أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة

الإطار: السوداني والنجم والأعرجي أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشف قيادي بارز في الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن ثلاثة أسماء تتنافس فعليا على رئاسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، انه “كان هناك ما يقارب 8 مرشحين لرئاسة الحكومة”، مستدركاً قوله “لكن بعد الاجتماعات والحوارات بين قادة الإطار التنسيقي تم تصفية المرشحين ووصل عددهم الحالي الى 3 مرشحين فقط”.وبين أن “الثلاثة المرشحين حالياً لمنصب رئيس الحكومة من قبل الاطار التنسيقي هم محمد شياع السوداني وقاسم الاعرجي وطارق نجم”، موضحاً أنه “حتى الساعة لا يوجد اتفاق على تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة، والساعات المقبلة، بالامكان ان تضاف أسماء جديدة غير هذه الثلاثة”.وعلى صعيد متصل، اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان قوى الاطار التنسيقي يبحثون بجدية وعقلانية اختيار رئيس الوزراء المقبل , مبينة ان إطالة الحوار لتسمية رئيس الحكومة ليس صراعا لاجل الكرسي وانما لعبور المرحلة بامان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *