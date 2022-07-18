الإطار: السوداني والنجم والأعرجي أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة

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صالح:على دول المنطقة أن تحترم سيادة العراق والعمل المشترك من أجل السلام والطاقة
نائب:حراك نيابي ضد تهريب حكومة البارزاني للنفط
المالية النيابية:تنفيذ قانون الأمن الغذائي سيكون من قبل الحكومة الحالية والمقبلة
الجبوري:رؤية اقتصادية لزيادة إيرادات الدولة وتقليل الفساد
تركيا تعلن”استعدادها” لزيادة الإطلاقات المائية تجاه العراق
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دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
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