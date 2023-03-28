الإطار الشيعي:لن نقدم تنازلات للأحزاب السنّية مقابل تصويتهم على قانون الانتخابات

الإطار الشيعي:لن نقدم تنازلات للأحزاب السنّية مقابل تصويتهم على قانون الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي، الثلاثاء، تقديم الاطار اية تنازلات سياسية من اجل تمرير قانون الانتخابات النيابية، مبينا ان قانون الانتخابات ينفذ من تاريخ التصويت عليه في البرلمان. وقال الموسوي في حديث صحفي، إن ” الاطار التنسيقي له الكلمة العليا داخل البرلمان وقد مررنا قانون الانتخابات دون التنازل عن اي قضية “، مؤكدا ان ” التصويت على قانون الانتخابات مقابل اقرار قانون العفو العام لا صحة له”. واضاف ان ” قانون الانتخابات ينفذ من تاريخ التصويت عليه في البرلمان وان قضية “كوتا المسيح” كان فيها ظلم للاخوة المسيحيين تم تلافيها”.واشار الى ان ” التصويت على قانون الانتخابات لا يعني القطيعة مع المستقلين  وان موقف القوى السياسية المستقلة ذهب بهم بعيدا عن رؤية الاطار التنسيقي بسبب تجربتهم القصيرة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *