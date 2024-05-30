الإطار الشيعي “يدعو” القوى السنّية لحسم ملف الرئاسة البرلمانية

الإطار الشيعي “يدعو” القوى السنّية لحسم ملف الرئاسة البرلمانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، القوى السنية اختيار مرشح تسوية لحسم أزمة منصب رئيس البرلمان”.وقال النائب عبد الأمير المياحي في حديث صحفي ، إن “عدم اتفاق المكون السني على مرشح واحد ادى الى عدم استكمال إجراءات اختيار رئيس البرلمان ” وأضاف أن ” الإطار التنسيقي امهل القوى السياسية السنية لاختيار مرشح واحد للمنصب وحل الموضوع داخل المكون، مؤكدا أن المكون الشيعي ليس طرفا في النزاع السني”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *