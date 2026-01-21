الإطار الطائفي:أمر معسكر الحسين المالكي لن يسمح للأحزاب السنية التدخل في رفض رئيس الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي إبراهيم السكيني، اليوم الأربعاء، رفض الإطار القاطع لأي تدخلات من القوى السنية، لاسيما رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، في ملف اختيار مرشح رئاسة الحكومة المقبلة. وقال السكيني في تصريح صحفي، إن “محاولات بعض الأطراف السنية فرض مرشحين أو وضع شروط على هوية رئيس الوزراء القادم تمثل تجاوزاً على الاستحقاقات الانتخابية”، مبيناً أن “ملف رئاسة الوزراء هو شأن حصري للمكون الأكبر وقوى الإطار التنسيقي”. وأضاف أن “هناك تدخلات خارجية واضحة، مدفوعة من دول إقليمية من بينها تركيا، تسعى للتأثير على بوصلة القرار العراقي عبر أدوات سياسية داخلية”، محذراً من أن “الانجرار خلف هذه الإملاءات يهدد استقلال القرار الشيعي”. وأشار السكيني إلى أن “الإطار التنسيقي بصدد عقد اجتماع حاسم خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء الجدل وحسم ملف مرشح رئاسة الوزراء بشكل رسمي”، لافتاً إلى أن “التوافق داخل الإطار وصل لمراحل متقدمة ولن يخضع لضغوط الغرف المظلمة”. وكان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي قد دعا في وقت سابق إلى مراعاة “القبول الوطني” في اختيار المكلف، وهو ما اعتبرته قوى في الإطار محاولة للتدخل في خيارات المكون الأكبر. 

