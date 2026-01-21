آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
السوداني يؤكد على تكثيف الجهد الاستخباري على الحدود العراقية السورية
المالكي: بأنفاس الزهراء قريباً حسم منصبي رئاستي الجمهورية والوزراء
تيار الحكمة: حسم المرشح لرئاسة الحكومة ما زال مفتوحاً
الإطار الطائفي:أمر معسكر الحسين المالكي لن يسمح للأحزاب السنية التدخل في رفض رئيس الحكومة المقبلة
نائب إطاري: المالكي “ملك الإطار” ورئاسة الحكومة في انتظاره!!!
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار بسبب المكاتب الاقتصادية لأحزاب الإطار
مصدر مطلع: رواتب هذا الشهر في خطر بسبب “قلة السيولة”
مستشارية الأعرحي للأمن القومي تناقش “البالة” وأثرها على الأمن !!ومركز اقتصادي ينتقدها كان الأولى بها مناقشة تهريب النفط والدولار
سافايا:لا استقرار للعراق دون تفكيك شبكات الفساد والرواتب الوهمية
السوداني يوجه حكومته بإجراء جرد عام للمصروفات المالية من 2005 ولغاية 2025
- رياضية
- تحقيقات
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
سافايا: استقرار العراق بنهاية الميليشيات الحشدوية
العراق يعلن إخلاء القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد نصراً لإيران ومشروع المقاومة
مصادر: الانسحاب الأمريكي من قاعدة عين الأسد لسحب البساط من ميليشيا الحشد لحل نفسها
عراقجي: العراق الخط الدفاعي الأول لإيران
