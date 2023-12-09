الإطار: الطرف الثالث من قصف السفارة الأمريكية !!

الإطار: الطرف الثالث من قصف السفارة الأمريكية !!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، أن هناك “طرفاً ثالثًا” يقف وراء استهداف السفارة الامريكية في بغداد، فيما لفت الى ان الفصائل العراقية لا تتردد بإعلان استهداف السفارة فيما لو استهدفتها بالفعل.وأوضح الفتلاوي في حديث  صحفي، إن” هناك حقيقة يجب الانتباه لها وهي ان كل من يعتدي على الحشد الشعبي والمستضعفين في العالم الإسلامي سيكون لفصائل  الحشد الشعبي المقاومة ردة فعل تجاه هذا الاعتداء، ونعتبره مشروعًا خاصة واننا نتعامل مع “غباء امريكي” في تعامله مع قضايا الشرق الاوسط من خلال دعم واشنطن لكيان مغتصب وقاتل ويمارس ابادة بحق الشعب الفلسطيني لذا فان اي تمادي سيقود حتما الى تنامي عمليات المقاومة ويزيد اصرارها في الاستمرار لاننا امام نزيف يومي للدماء”.واضاف، ان” فصائل المقاومة االحشدوية لاتخفي شيئًا واي عمليات استهداف تعلن عنها، ولايمكن ان تكون مثل النعامة تخفي رأسها عن الحقائق، مؤكدا بأن من استهداف السفارة الامريكية في بغداد جرى من طرف ثالث يريد خلط الأوراق.

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