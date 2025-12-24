الإطار: المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة من الولائيين وإيران أولاً وأخيراً

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الثلاثاء، أن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء  تقلصت إلى أربعة أسماء، مستبعداً حسمها خلال الأسبوعين المقبلين. وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “قائمة الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس الوزراء القادم تقلصت إلى أربعة أسماء في الوقت الحالي وجميعهم من الولائيين كشرط إطاري جازم “، لافتاً إلى أنه لا يمكن الجزم مبكراً بمن سيضمن دعم قوى الإطار بشكل كلي، لكن كل شيء وارد، مع التأكيد على أنه من غير المرجح حسم الأمر خلال أسبوع أو أسبوعين من الآن”.وأشار إلى أن “قوى الإطار تحاول اعتماد مبدأ الاتفاق الشامل على طرح مرشح، وبالتالي فإن هذا الأمر قد يسهم في تسريع وتيرة حسم تشكيل الحكومة المقبلة”، مضيفاً أن “هناك آراء متباينة، ولكن الحوارات المباشرة هي من ستحسم الأمور”.وأكد عبد الهادي أن “انعقاد الجلسات الأسبوعية لقوى الإطار ساهم في إنهاء الكثير من التباين في الرؤى، ونتوقع أن تصل القوى إلى مسار موحد لدعم مرشح رئاسة الحكومة المقبلة”.

