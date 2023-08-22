الإطار الولائي يؤكد على تعزيز النفوذ الإيراني من خلال انتخابات مجالس المحافظات

الإطار الولائي يؤكد على تعزيز النفوذ الإيراني من خلال انتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي على ضرورة إدراج التشريعات التي تعزز بقاء مكونات الاطار في الحكم .وذكر في بيان ؛ أنه ناقش “في اجتماعه الدوري رقم (167)، مساء امس الاثنين، في مكتب محسن ولايتي، عددا من القضايا والملفات التي تحقق الفوز الكبير لمكونات الاطار في انتخابات مجالس المحافظات “.وأضاف أن المجتمعين أكدوا على ضرورة إدراج التشريعات ذات الصلة التي تعزز من حماية المذهب ومشروع المقاومة، من جانب آخر ناقش الاجتماع العلاقات الثنائية مع بقية دول العالم والاهتمام الحكومي في الانفتاح الخارجي ودوره المحوري في البعدين الإقليمي والدولي لخدمة مشروع  الثورة الإسلامية.وجدد قادة الإطار تأكيدهم ودعمهم لجهود الحكومة لإنجاح ملف الانتخابات المحلية وآليات تنفيذها وفقا للبيان.

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