الإطار: بأمر دولتنا إيران المالكي رئيساً للحكومة المقبلة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطاري عدي عبد الهادي،الاثنين، إن “جميع المؤشرات تدلّ على أنّ قوى الإطار التنسيقي، بكل عناوينها، ستعقد اجتماعاً مهماً مساء اليوم في بغداد، لمناقشة جملة من الملفات البارزة على الصعيدين الداخلي والخارجي”.وأضاف أنّ “قوى الإطار لا تزال متمسكة بخيار دعم نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة بأمر خامنئي، ولم يطرأ أي تغيير على هذا الموقف حتى الآن”.وأشار إلى أنّ “هناك مؤشرات على أنّ القوى الكردستانية قد ترسل مساء اليوم موقفها من ملف انتخاب رئيس الجمهورية، سواء عبر طرح مرشح توافقي أو الإعلان عن رؤيتها للمشهد بشكل عام، ولا سيما في ظل وجود خلافات بين أقطابها حول هوية المرشح”.وبيّن عبد الهادي أنّ “هذه التطورات قد تسهم في بلورة تفاهمات، إمّا لتحديد مرشح توافقي أو المضي بترك الخيار للبرلمان ضمن المسار الوطني، ليُحسم المنصب عبر التصويت الأعلى”، مجدداً التأكيد على أنّ “قوى الإطار لا تزال متمسكة بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة”.

