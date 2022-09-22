الإطار: بالإمكان تغيير مرشحنا السوداني نزولا لرغبة الصدر

الإطار: بالإمكان تغيير مرشحنا السوداني نزولا لرغبة الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن  الاطار التنسيقي وليد السهلاني, الخميس , عن عدم ممانعة الاطار من تغيير مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني من منصب رئيس الحكومة المقبلة تناغما مع رغبة التيار الصدري, مشيرا الى ان الوضع القانوني والدستوري لن يسمح بتأخير وتحديد موعد لجلسة البرلمان . وقال السهلاني في تصريح  صحفي , ان ” رفض التيار الصدري لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة وجهة نظر محترمة، الا انها غير مقبولة في الوقت الحاضر بسبب استمرار غلق أبواب الحوار مع التيار الصدري ” . وأضاف، ان ”  الاطار ليس لديه أي ممانعة من تغيير مرشحه محمد شياع السوداني من منصب رئيس الحكومة المقبلة تناغما مع رغبة التيار الصدري لكنه مشروط بقبول التيار الصدري بفتح حوار مباشر مع الاطار التنسيقي ” , موضحا ان ” الاطار سيبقى متمسكا بالسوداني اذا لم يتم فتح أبواب الحوار من جديد مع التيار الصدري ” . وأشار السهلاني الى ان ” الوضع القانوني والدستوري لن يسمح بتأخير أكثر لموعد جلسات البرلمان وان جميع القوى السياسية اتفقت على الاستمرار بعقد الجلسات ” , مرجحا ان ” يتم تحديد الجلسة المقبلة نهاية الأسبوع المقبل ” . 

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