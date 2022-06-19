الإطار :تشكيل الحكومة الجديدة بعد عيد الأضحى المبارك

الإطار :تشكيل الحكومة الجديدة بعد عيد الأضحى المبارك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، موعد تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشار الى عدم تهميش أي طرف سياسي من المشاركة بالحكومة المقبلة.وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي في حديث صحفي، إن “المعطيات تدل على ان موعد تشكيل الحكومة الجديدة سيكون بعد عطلة عيد الأضحى، خصوصاً وان الفترة الحالية ستكون مخصصة للحوارات والمفاوضات بين جميع الكتل والأحزاب السياسية”.واضاف ان “هناك شبه إجماع سياسي على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة”، مبيناً أن “اللجان التفاوضية سوف تبدأ اجتماعاتها قريباً لحسم المواقف السياسية من عملية تشكيل الحكومة، ولن يتم تهميش أي طرف سياسي من المشاركة بالحكومة المقبلة”.

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