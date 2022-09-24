الإطار: تصرفات الصدر تؤكد على أنه شخص فاقد الأهلية

الإطار: تصرفات الصدر تؤكد على أنه شخص فاقد الأهلية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي , السبت , ان الاطار قبل بكل العروض التي قدمتها القوى السياسية سواء كانت مقترحات او مبادرات لاجل فك حالة الاختناق السياسي مع الطرف الاخر, وقال البلداوي في تصريح صحفي , ان ” الاطار التنسيقي سلك جميع الطرق وكل الوسائل لاجل فك حالة الاختناق السياسي من خلال قبوله بكل ما طرحته القوى السياسية من مقترحات ومبادرات منها مبادرة الأمم المتحدة ومبادرات الكرد والسنة , الا انه لم يلقى أي تجاوب من التيار الصدري ” , مبينا ان ” المشكلة  تكمن باننا رغم كل هذه التنازلات لانفهم ماذا يريده التيار الصدري ” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *