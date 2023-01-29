الإطار: تعديل الدستور يحتاج إلى توافق سياسي

الإطار: تعديل الدستور يحتاج إلى توافق سياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الإطار محمود الحياني، لوكالة شفق نيوز، ان “تعديل بعض الفقرات الدستورية يحتاج الى توافق سياسي، وبصراحة لا يوجد أي توافق سياسي بهذا الخصوص، فهناك الكثير من الاختلافات حول تعديلات بعض الفقرات الدستورية”.وبين الحياني ان “تحرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي، ربما سيثير مشاكل ما بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي، ولهذا هو يحتاج الى تعديل لسد هذه الثغرات القانونية”.

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