الإطار: تغيير المحافظين أمر لابد منه

الإطار: تغيير المحافظين أمر لابد منه
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 بغداد/ شبكة قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، إن عودة مجالس المحافظات ستحدث طفرة في تقديم الخدمات خلال المرحلة المقبلة. وأكد الفتلاوي، في حديث صحفي، أن “عودة مجالس المحافظات امر ضروري، وأنها جزء من المؤسسات التي تعمل على مراقبة العمل والأداء الحكومي المحلي”.وأضاف، أن “مجالس المحافظات ستعمل على انتخاب محافظين ومراقب لعملهم بالإضافة الى مراقبة عمل المدراء وغيرهم من المسؤولين في المحافظات”.وبين الفتلاوي أن “العمل الرقابي والمتابعة من قبل مجالس المحافظات على عمل الحكومات المحلية، سيعمل على أحداث طفرة بتقديم الخدمات، خصوصاً ان تغيير المحافظين امر لابد منه”.وتابع: “سنعمل على ان يكون عمل الحكومات المحلية مكمل لعمل الحكومة المركزية وبرنامجها”.

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