الإطار: تمرير حكومة السوداني نهاية الأسبوع الحالي

الإطار: تمرير حكومة السوداني نهاية الأسبوع الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي الإطاري تركي العتبي ، الاحد، في تصريح صحفي، إن “7-8 وزارات حُسم ملف المرشحين لها من قبل قوى الاطار التنسيقي وتم رفع قوائم الاسماء لرئيس الوزراء المكلف من اجل دراستها وفق السيرة الذاتية لكل منها”، مؤكدا أن “المشاورات حيال مرشحي وزارة الداخلية ستحسم يوم غد الاثنين  وترفع الاسماء المرشحة”. واضاف، ان “3 مرشحين لوزارة الداخلية حتى الان بينهم ضابط امني كبير”، مؤكدا أن “قرار الاختيار سيترك للسوداني وفق رؤيته مع التاكيد على مبدا الخبرة والكفاءة في ادارة الملف الأمني”. واشار العتبي الى ان “تأجيل جلسة الاثنين او الثلاثاء الى نهاية الاسبوع واردة جدا خاصة وان بقية القوى لم تكمل حواراتها لحسم قوائم المرشحين”. 

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