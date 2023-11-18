الإطار :خلال أسبوع سيتم اختيار بديل الحلبوسي

الإطار :خلال أسبوع سيتم اختيار بديل الحلبوسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، عزم القوى السياسية حسم اختيار بديل عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأسبوع المقبل.وقال العتبي في حديث  صحفي،ان “الموقف القانوني الواضح يشير بما لايقبل الشك بان منصب رئيس مجلس النواب بات شاغرا بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية محمد الحلبوسي لافتا الى ان” تاكيد المحكمة بان قرارها بات وملزم انهى كل الفرضيات التي تحدث بها البعض بامكانية عودته”.واضاف، ان “الاطار بكل قواه تحترم ارادة القضاء العراقي وتتعاطى بمسؤولية مع قراراته مؤكدا بان هناك حراك فعلي للقوى السنية في حسم خياراتها من اجل طرح مرشحين “.واشار الى ان “جلسة تقديم مرشحين لمنصب رئاسة مجلس النواب لن يطول أسبوعا وربما تعقد جلسة الخميس او بعده خاصة مع وجود جهود استثنائية من اجل حسم الامر باقرب فرصة ممكنة وسط حديث عن توافقات بين الاطراف السنية لتقديم اكثر من مرشح خلال الايام المقبلة”.وكان قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية محلس الحلبوسي تعني فقدانه لرئاسة مجلس النواب اي ان المنصب بات شاغرا”.

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