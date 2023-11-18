الإطار :خلال أسبوع سيتم اختيار بديل الحلبوسي

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رشيد لبابا: أني رئيس العراق “بس في الحقيقة أشتغل لصالح الإقليم فقط”
مصدر حكومي: تعزيز (5) مصارف أهلية بالدرهم الإماراتي
النزاهة:استرداد أكثر من (15) مليار دينار من احدى شركات الدفع الإلكتروني سابقاً
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
صولاغ يدعو إلى تأجيل الانتخابات المحلية
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النزاهة:استرداد أكثر من (15) مليار دينار من احدى شركات الدفع الإلكتروني سابقاً
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
النفط النيابية:الخلافات ما زالت مستمرة بين بغداد وأنقرة بشأن تصدير النفط من الإقليم
للأسبوع الثالث.. خام البصرة يتكبد خسائر كبيرة
اليوم..سعر صرف الدولار = 160500 ديناراً
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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مشعان:الحلبوسي قد يلجأ إلى تنفيذ عمليات إرهابية
إيران ستبني مدن صناعية “مشتركة” بأموال العراق في ظل الحكم الإطاري الفاسد الخائن
تحالفات الانبار والعزم والحسم يرحبون بقرار المحكمة الاتحادية بطرد الحلبوسي من البرلمان
الزراعة النيابية:منافذ الإقليم وراء تدمير الاقتصاد العراقي
نائب يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي لتعيينه مستشاريين خارج الشروط القانونية
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