الإطار :ذهاب التيار الصدري للمعارضة الخيار الأفضل له

الإطار :ذهاب التيار الصدري للمعارضة الخيار الأفضل له
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني، السبت، بشأن تحديد زعيم التيار الصدري بالذهاب الى المعارضة البرلمانية او الاستقالة الجماعية لأعضاء الكتلة الصدرية.وقال الحياني في تصريح  صحفي، إن “الصدر حدد في كتاباته وتغريداته السابقة بأنه اما أن يشكل حكومة اغلبية او ان يذهب الى المعارضة النيابية”.وأضاف، أن “الصدر ربما لم يستطع التوصل الى تشكيل حكومة الأغلبية فاختار الذهاب الى المعارضة البرلمانية لأنها الأقرب الى منهجه السياسي وهذا حق مشروع وقانوني وديمقراطي”.وتابع الحياني، أن “موقف الصدر كان مختلفاً عن بقية القوى حيث انه حدد موقفه من المرحلة المقبلة بينما بقية القوى السياسية لم تحدد”.وفي وقت سابق، طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نواب كتلته البرلمانية التي تمثل الأكثرية في المجلس النيابي، بـ”تجهيز استقالاتهم استعداداً لتقديمها لرئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم”.وقال الصدر في خطاب متلفز: “إصلاح العراق لا يكون إلاّ من خلال حكومة أغلبية وطنية… كل نواب التيار الصدري مستعدون للاستقالة من مجلس النواب وهناك خياران، إمّا المعارضة أو الانسحاب”.وأضاف الصدر: “ليكتب نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم”، مؤكّداً أنّ “الانسداد السياسي في العراق مفتعل”.

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