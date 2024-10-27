الإطار :سنطلب من الإمام “الغايب”منع الطائرات الإسرائيلية من استهداف إيران

الإطار :سنطلب من الإمام “الغايب”منع الطائرات الإسرائيلية من استهداف إيران
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في الإطار التنسيقي، رعد التميمي، الاحد،حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة لإدانة الكيان المحتل لاستغلاله الأجواء العراقية لضرب دولة جارة.واوضح التميمي في حديث صحفي، أن موقف العراق واضح في منع أراضيه من أن تتحول إلى مسار لاستهداف الحبيبة إيران رمزنا المقدس، مشيراً إلى أن الكيان المحتل استغل الأجواء العراقية بفضل التسهيلات التي قدمتها القوات الأمريكية لاستهداف طهران”.وأشار إلى أن ما حدث يعتبر انتهاكاً لسيادة البلاد، مما يستدعي من الحكومة تقديم طلب لمجلس الأمن لإدانة هذه الانتهاكات والسعي لمنع تكرارها. كما شدد على ضرورة إرسال طلب إلى الإمام الغايب بمنع الطائرات الإسرائيلية باستهداف إيران الحبيبة. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *