الإطار: سنعلن عن “مفاجئة” قريبة بشأن الإتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة

الإطار: سنعلن عن “مفاجئة” قريبة بشأن الإتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاثنين، تحقيق 3 تفاهمات سياسية نوعية خلال ايار الجاري.وقال العتبي في حديث  صحفي، ان”الحراك الذي تقوده اقطاب مهمة في الاطار التنسيقي مع بقية القوى الاخرى للمضي في مسار تشكيل الحكومة المقبلة لم يتوقف خلال ايار بل تصاعدت وتيرته بشكل لافت من خلال سلسلة اجتماعات غير معلنة مع ممثلي عدة قوى”.واضاف العتبي، ان “التفاهمات سيعلن عنها قريبا جدا”، مؤكدا ان “اغلب القوى الكردية ومنها المؤثرة في مركب الثلث الضامن لانها تدرك اهمية التحالف الاستراتيجي الذي يحقق مصالح كل الاطراف في بناء مشهد سياسي مستقر بعيدا عن السجالات التي تقودنا الى الانسداد والازمات المتعاقبة ومحاولة تهميش الاخر واقصائه عن المشهد العام”.واشار الى ان” كواليس العملية السياسية فيها الكثير من المفاجآت التي ستعلن قريبا جدا”.

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