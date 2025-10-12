الإطار: لا ولاية ثانية للسوداني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر إطاري مسؤول، الأحد، ان السوداني لن يتمكن من الحصول على الولاية الثانية حتى لو تمكن من تحقيق 100 مقعد برلماني في الانتخابات، لافتا الى وجود رفض داخل الاطار لتجديد الولاية.وقال المصدر، ان “التنافس الانتخابي واضح بين مختلف الاطراف والكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، وهذا التنافس قد يرتفع بشكل اكبر ليصل الى مرحلة لايحمد عقباها”.واضاف ان “الاطار التنسيقي لديه استراتيجية في تشكيل الحكومة ورسم الخارطة السياسية بعد اجراء العملية الانتخابي في الشهر المقبل، وبالتالي لاتوجد مشكلة في عملية تشكيل الحكومة”.وبين ان “المشكلة تكمن في اصرار السوداني بالحصول على الولاية الثانية، وهذا الامر لن يحصل، حتى لو حقق اكثر من 100 مقعد برلماني في الانتخابات، حيث ان اطراف الاطار التنسيقي ترفض التجديد للسوداني لولاية ثانية”. 

