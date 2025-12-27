الإطار: لا يوجد انسداد في مسالكنا ولدينا متسع من الوقت لاختيار رئيس الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، السبت، أن الإطار التنسيقي ما زال يمتلك الوقت الكافي لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة، مشددا على قدرة الإطار بالتوصل إلى اتفاق ضمن السقف الزمني الدستوري. وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن ” الإطار التنسيقي لديه متسع من الوقت لحسم توافق قادته بشأن تسمية رئيس الحكومة المقبلة، بخلاف المكونين السني والكردي” ، مبينًا أن ” التركيز الإعلامي الذي  ينصب على الإطار التنسيقي،  بسبب أهمية هذا المنصب لقيادة البلاد للمرحلة المقبلة” .وأضاف أن ” الإطار التنسيقي لا يعاني من انسداد سياسي أو صراع عميق، كما هو حاصل داخل البيتين السني والكردي، وهو قادر على الاتفاق على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة وفق التوقيت الدستوري”.

