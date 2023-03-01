الإطار: لم ولن نسمع صوت الشعب مصالحنا وإيران أولاً وأخيراً

الإطار: لم ولن نسمع صوت الشعب مصالحنا وإيران أولاً وأخيراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث السكرتير العام للاطار التنسيقي عباس العامري، اليوم الاربعاء، عن آخر مستجدات تشريع قانون الانتخابات الجديد، مشيرا الى أن الاسبوع المقبل سيشهد ولادته.وقال العامري خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الثاني، إن “ملف الانتخابات لم يحسم الى الان، والاسبوع المقبل سيشهد ولادة قانون الانتخابات”، مضيفا أن “الرؤية لدى الحكومة واضحة، والحاضنة السياسية محددة، والعراق يشهد افضل حالات الانسجام بين الاطراف السياسية”.وفي السياق، وصف العامري، زيارة الوفد العراقي الى واشنطن بأنها “ايجابية وحققت جملة من النتائج الايجابية”، مؤكدا “عدم وجود تدخلات خارجية في القرار العراقي، وخصوصا في الحكومة الحالية التي تريد تحقيق العدالة بين الشعب”.العامري، رأى أن “اجراءات الجهات التنفيذية بين المركز واقليم كردستان تشهد انسيابية، والفرصة سانحة بين القوى السياسية، وهي فرصة مهمة لتحقيق ما لم نستطيع تحقيقه سابقاً”.وتابع، ان “الشعب العراقي حر لا يقبل ان يكون لأي دولة”، مضيفاً أن “العقد الاجتماعي السياسي تم تأسيسه في تشكيل الحكومة الحالية بائتلاف ادارة الدولة تم بناؤه بعد مباحثات عميقة”.واوضح العامري ان “الانسجام الداخلي يؤسس لعلاقة واضحة وتضمين الاتفاق السياسي في المنهاج الحكومي والوزاري وتشكيل لجنة من هيئة المستشارين تتابع تنفيذ البرنامج الحكومي ومتابعة رئيس الوزراء لذلك، ووضع توقيتات زمنية بهذا الصدد”.يذكر ان الشعب العراقي بنسبة 98% رافض لقانون سانت ليغو الذي سيؤدي إلى استمرار الحكم الإيراني والخونة في العراق.

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