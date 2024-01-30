الإطار: محافظة ديالى من حصة منظمة بدر

الإطار: محافظة ديالى من حصة منظمة بدر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد القيادي في الاطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الثلاثاء، امتلاك الاطار الأغلبية لتسمية محافظ ديالى.وقال عبد الهادي في حديث  صحفي،ان “الاطار التنسيقي بقواه هو من يملك القدرة على تشكيل حكومة ديالى المحلية وتسمية المحافظ المقبل”، لافتا الى ان” مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية ستبدأ قريبا جدا”.واضاف،ان “الاطار هو من يملك كلمة الحسم في ولادة حكومة ديالى”، لافتا الى ان” هناك اسس ثابتة في اي تشكيلة قادمة وهي مشاركة مكوناتها الرئيسية وفق الية عادلة وخلق شراكة في القرار والسعي لبناء حكومة جامعة تمثل كل الاطياف دون استثناء”.واشار الى انه “لاتوجد تعقيدات في اليات تشكيل حكومة ديالى لكن بغداد تبقى عامل مؤثر في رسم خارطتها السياسية”.ويبلغ عدد اعضاء مجلس ديالى 15 ينتمون الى قوائم وتكتلات سياسية مختلفة بينها 7 من الاطار التنسيقي”.

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