الإطار يؤكد أن رئيس الحكومة المقبلة من الخط الأول

الإطار يؤكد أن رئيس الحكومة المقبلة من الخط الأول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اطراف في الإطار التنسيقي المضي في اختيار شخصية من الخط الأول لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، موضحة ان هناك بعض العراقيل التي تضعها بعض الجهات بهدف إعاقة الطريق امام اختيار شخصية لادارة البلد في قادم الأيام.وقال النائب عن كتلة بدر وليد عبد الحسين في حديث صحفي، ان “بعض الجهات تحاول عرقلة اختيار مرشح لرئاسة الحكومة للفترة المقبلة من خلال السعي لاختلاق الأكاذيب وصناعة الازمات داخل الإطار التنسيقي في وقت تواصل فيه اطراف الاطار مضيها لاختيار شخصية لرئاسة الحكومة”.من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح محمود الحياني، ان “العامل الخارجي يحاول ان يلعب دورا لتعطيل عملية تمرير احد المرشحين لرئاسة الجمهورية وكذلك استخدام بعض عملائه في العملية السياسية لعرقلة الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة”.من جهة أخرى، أوضح النائب عن دولة القانون محمد حسن ، ان “الخبرة والمقدرة على إدارة البلد ستجعل الكفة تذهب باتجاه اختيار شخصية من الخط الأول لرئاسة الحكومة المقبلة من اجل تجاوز العقبات التي تمر بها البلاد”.

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