الإطار يؤكد على سعيه لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر

الإطار يؤكد على سعيه لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر الإطار التنسيقي، بياناً بعد اجتماع عقده مساء أمس الاثنين وناقش فيه عدة ملفات من بينها تأخر تشكيل الحكومة.وجاء في البيان ، “اجتمع الإطار التنسيقي مساء (أمس) وناقش الوضع السياسي والانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة والذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به”.وأضاف البيان، “يؤكد الإطار أنه حريص جداً على التعاون مع القوى السياسية الأخرى خصوصاً ضمن المكون الأكبر لتحقيق مصالح البلاد، وأن من دون تعاون ووضع أيدي بعضنا بالبعض الآخر والتعاون على البر والتقوى فلن تتحقق مصالح الناس”.وأشار البيان، إلى أن “الإطار لم يسعَ ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين بل كان حريصاً على التعاون معهم، وبالتالي فإن الإطار غير معني مطلقاً بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس ويسعى بكل جهده للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى بعيداً عن التفرد أو الاقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها”.وتابع البيان، “كما وتطرق اجتماع الإطار التنسيقي إلى تجاوزات الحكومة الحالية على صلاحياتها كحكومة تصريف أعمال في مجال المقاولات غير المدروسة والتي تؤدي إلى تبديد الثروة أو التعيينات الفئوية، ودعا السلطات القضائية إلى منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة”.ولفت البيان، إلى أن “الإطار تدارس المحاولات الخطيرة المشبوهة في نشر الأفكار المنحرفة والمسمومة والتهجم على عقائد الناس والتحريض على السلم المجتمعي من قبل جماعات مدفوعة لإثارة الطائفية التي قبرها شعبنا بتضحياته ووحدته”.

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