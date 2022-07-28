الإطار يتمسك بمرشحه (السوداني) وتشكيل الحكومة التوافقية

الإطار يتمسك بمرشحه (السوداني) وتشكيل الحكومة التوافقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، مضيه بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي ماضٍ بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولا ينوي تغيره باي مرشح اخر”.وبين، ان “الأغلبية السياسية والبرلمانية حالياً مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسنمضي لاكمال هذه المهمة بأسرع وقت ممكن”.وأوضح، ان “ما حصل من تظاهرات لن تؤثر على سير عملية تشكيل الحكومة المقبلة”.واقتحم انصار التيار الصدري امس المنطقة الخضراء، ودخلوا الى مبنى مجلس النواب العراقي، قبل ان يأمرهم زعيمهم مقتدى الصدر بصلاة ركعتين والتوجه الى منازلهم.

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