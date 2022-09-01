الإطار يجدد تأكيده بأنه ماض في تشكيل حكومته التوافقية بعد الانسحاب الصدري

الإطار يجدد تأكيده بأنه ماض في تشكيل حكومته التوافقية بعد الانسحاب الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، المضي مضيه بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد انسحاب انصار التيار الصدري من مبنى مجلس النواب.وقال القيادي في الاطار فاضل موات، في حديث صحفي، انه “بعد انسحاب انصار التيار الصدري من مبنى مجلس النواب اصبح كل الأمور جاهزة لعودة عقد جلسات البرلمان من اجل اكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة”.وبين موات ان “الاطار التنسيقي ماضي وعازم على اكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة، ومرشحه محمد شياع السوداني ولا توجد أي نية لتغيير المرشح، وهناك اجماع سياسي على المضي بتشكيل الحكومة من مختلف الشركاء”.

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