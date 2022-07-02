الإطار يجدد تأكيده لا ولاية ثانية للكاظمي

الإطار يجدد تأكيده لا ولاية ثانية للكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الإطار التنسيقي، اليوم السبت، عن اتفاق بين القوى السياسية يخص منصب رئاسة الوزراء.وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي في تصريح  صحفي،  إن “قوى الإطار التنسيقي اتفقت على رفض تولي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر متفق عليه بالإجماع داخل الإطار”.واضاف ان “الكاظمي أخفق في الكثير من الملفات المهمة، بل حكومته كانت صانعة للكثير من الأزمات خصوصا الاقتصادية والمالية”، مبيناً أن “حكومة الكاظمي شهدت تراجعاً كبيراً في الملف الأمني، ولهذا لا يوجد أي مبرر لتجديد الولاية له”.هذا وترددت الأنباء خلال الأشهر الماضية حول تجديد ولاية ثانية للكاظمي، خصوصاً عقب زيارته الأخيرة للسعودية وإيران، فيما رفضت اوساط وقوى سياسية الامر برمته، مؤكدة ان الكاظمي اخفق كثيراً بالعديد من الملفات، ولم تتمكن حكومته من تنفيذ منهاجها الحكومي.وجدد الإطار التنسيقي، في وقت سابق، موقفه الرافض من التجديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية بتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

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