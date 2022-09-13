الإطار يجدد تمسكه بالسوداني

الإطار يجدد تمسكه بالسوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى الشيعية، الثلاثاء، تمسكه بشياع السوداني.وذكر الاطار في بيان : أنه “تم الوصوله الى تفاهمات متقدمة مع القوى السياسية”.وأكد: “تمسكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء ، محمد شياع السوداني”.

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