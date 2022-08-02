الإطار يجدد تمسكه بـ(السوداني) لرئاسة الحكومة المقبلة

الإطار يجدد تمسكه بـ(السوداني) لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الثلاثاء، أن قوى الاطار ستعقد اجتماعا مهما خلال الساعات الـ72 القادمة.وقال العتبي في حديث صحفي،ان” تظاهرة قوى الاطار قرب مقتربات المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق كشفت للراي العام حجم القواعد الشعبية الكبير رغم ان التحشيد لها كان خلال فترة وجيزة للغاية لكنها اعطت رسالة على العمق الكبير والتأييد الشعبي له”.واضاف العتبي،ان” قادة الاطار سيعقدون اجتماعا مهما خلال الساعات 72 القادمة لبحث تطورات المشهد العراقي بشكل عام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة”، مبينا أن “محمد شياع السوداني لايزال مرشح الاطار لرئاسة الحكومة المقبلة ولايوجد اي تغير في اتجاهات الاطار حيال تشكيل الحكومة”.واشار الى ان “اي تغيير في العملية السياسية لابد ان يتم وفق الاطار الدستوري  وبخلافه لايكون قانوني”، لافتا الى أن “الاطار يسعى لحماية الدولة والعملية السياسية”.

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