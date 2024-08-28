الإطار يجدد رفضه لتعديل النظام الداخلي للبرلمان لتمرير مرشح آخر لرئاسة البرلمان

الإطار يجدد رفضه لتعديل النظام الداخلي للبرلمان لتمرير مرشح آخر لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، الأربعاء، أن الفرصة مازالت موجودة أمام الكتل السنية لتقديم مرشح توافقي لرئاسة البرلمان.وقال النائب عبد الأمير المياحي في حديث صحفي، إنه”بالإمكان تعديل النظام الداخلي لبعض المتغيرات والمستحدثات، أما الذهاب لتعديله بسبب رغبات، فهنا الاعتراض هو للحفاظ على هيبة البرلمان واحتراما للدستور والقانون والمواطن العراقي”.وأضاف، أنه”البرلمان لم يوفق في انتخاب أحد المرشحين الموجودين، لكن مازالت هناك فرصة أمام البيت السني للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان”.

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