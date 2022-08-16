الإطار يحمل التيار مسؤولية تعطيل العمل البرلماني ومراقبة الحكومة

الإطار يحمل التيار مسؤولية تعطيل العمل البرلماني ومراقبة الحكومة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عن الاطار التنسيقي، محمد الزيادي،الثلاثاء، استمرار العمل النيابي في رقابة اداء المؤسسات الحكومية حتى في ظل تعطيل البرلمان من قبل معتصمي التيار الصدري.وقال الزيادي، في ديث صحفي ،إن “هنالك خطورة في تنفيذ إجراءات صرف اموال الامن الغذائي في ظل تعطيل عمل البرلمان المتمثل بالرقابي والتشريعي”، مضيفا، أن “احتلال مبنى مجلس النواب لا يعني تعطيل العمل الرقابي للأعضاء لذلك فإن أعضاء البرلمان لديهم الصلاحيات في متابعة ومراقبة اداء المؤسسات الحكومية والكثير منهم يراقبون إجراءات وزارة المالية في تنفيذ بنود قانون الامن الغذائي”.وتابع الزيادي، أن “هنالك مشكلة تواجه النواب حاليًا فيما يخص رصد المخالفات في المؤسسات الحكومية وكيفية محاسبة المسؤولين حيث لن يتمكن النائب من استدعاء المسؤول المقصر بسبب اغلاق مبنى البرلمان وسيقتصر عمله على المخاطبات بالكتب الرسمية التي لن تجدي نفعًا”.وأشار الى أن “الجهة التي عطلت إجتماعات مجلس النواب هي المسؤولة عن جميع الخروقات التي تحصل في مؤسسات الدولة والخسائر المادية التي تنتج عنها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *