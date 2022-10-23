الإطار يدافع عن نفسه..لاتوجد خلافات بين الأحزاب الشيعية حول حقيبة الداخلية

الإطار يدافع عن نفسه..لاتوجد خلافات بين الأحزاب الشيعية حول حقيبة الداخلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري، اليوم الاحد، حقيقة حدوث خلافا جديدا بين قوى الإطار على حقيبة وزارة الداخلية.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “الحديث عن حصول خلافا جديدا في الاطار التنسيقي على حقيبة وزارة الداخلية غير واقعي وما هو الا محض اخبار  فيسبوكية وانباء غير صحيحة”، مؤكدا ان الاطار فوض السوداني باختيار كابينته الوزارية ولا توجد اي حقيقة حول حصول خلاف بين القوى”.واضاف أن “العملية السياسية ماضية ولا يمكن ان يكون هناك انسداد سياسي لكون رئيس الوزراء يتمتع بأريحية مطلقة في اختيار كابينته الوزارية”.

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