الإطار يدعو القوى السنّية إلى تقديم مرشحهم لرئاسة البرلمان

الإطار يدعو القوى السنّية إلى تقديم مرشحهم لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاثنين، ان الاطار سيحث القوى السنية على تقديم مرشح توافقي خلال الاسبوع المقبل.وقال العتبي في حديث  صحفي،ان “مواقف قوى الاطار التنسيقي ثابتة وواضحة في احترام قرارات المحكمة الاتحادية والتعامل معها بشكل فوري باعتبارها قاطعة وملزمة لكل الاطراف دون استثناء لافتا الى ان” انهاء عضوية الحلبوسي لاتراجع عنها”.واضاف،ان “قوى الاطار ستعقد نهاية الاسبوع الجاري اجتماعا وسيتم طرح ملف حث ودعوة القوى السنية الى تقديم مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب من اجل الاسراع بحسمه بما يؤدي الى عرقلة اي قوانين قيد التصويت”.واشار الى ان “مرحلة ما بعد الحلبوسي في مجلس النواب لن تشهد اي حالة توتر والجميع مؤمن بقرار المحكمة الاتحادية”.وكانت المحكمة الاتحادية قررت الاسبوع الماضي انهاء عضوية رئيس مجلس النواب على خلفية قضية النائب السابق ليث الدليمي”.

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