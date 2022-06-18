الإطار يرفض اشتراك الكاظمي في مؤتمر الرياض بحضور بايدن

الإطار يرفض اشتراك الكاظمي في مؤتمر الرياض بحضور بايدن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض الإطار التنسيقي , السبت , حضور الكاظمي الى مؤتمر الرياض التطبيعي كونه سيتعرض للمساءلة داخل قبة البرلمان بتهمة الخيانة , مشيرا الى ان حكومة تصريف الاعمال لايجوز لها عقد الاتفاقيات مع الدول. وقال الإطار في بيان، ان ” رئيس حكومة تصريف الاعمال لا يمتلك أي صلاحية بالوقت الحاضر بعقد الاتفاقيات مع الدول بحسب الدستور لكون حكومة التصريف مجرد حكومة لها صلاحيات تمشية الأمور الإدارية لحين استبدالها بحكومة شرعية ومنتخبة من قبل ممثلي الشعب داخل البرلمان”.وأضاف ان “مؤتمر الرياض المزمع عقده في السعودية المتعلق بمناقشة التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال لحضوره مخالف للقانون”.وحذر البيان، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي من “تلبية الدعوة بالحضور الى المؤتمر التطبيعي بضور بايدن لكون سيعرضه للمساءلة داخل قبة البرلمان بتهمة الخيانة وفق قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي اقره مجلس النواب مؤخرا”.

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