الإطار يرفض تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية

الإطار يرفض تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّحت زينب الخزرجي النائب عن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الولائية ، اليوم الأحد، بأن الإطار يرفض تمرير تعديل قانون العفو بصيغته الحالية، وقالت الخزرجي في حديث صحفي، إن الكتل السياسية لم تتفق بعدُ على اقرار القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم، مردفة بالقول: نحن كأعضاء في المجلس نرفض التصويت على قانون العفو العام بصيغته الحالية.وأضافت أن المعطيات والأجواء الموجودة حاليا داخل مبنى مجلس النواب تشير إلى تأجيل التصويت على القوانين الأحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات إلى أصحابها إلى إشعار آخر لحين الاتفاق على إقرار القوانين.وتابعت الخزرجي “نحن نرفض الفقرات الموجودة في تعديل قانون العفو العام، وإطلاق سراح من سرق المال العام ومن تلطخت أيديهم بالدماء العراقيين”.

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