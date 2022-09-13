الإطار يشكر البارزاني والحلبوسي والخنجر على موقفهم الداعم لتشكيل الحكومة التوافقية

الإطار يشكر البارزاني والحلبوسي والخنجر على موقفهم الداعم لتشكيل الحكومة التوافقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب الإطار التنسيقي، الثلاثاء، بالتطورات السياسية وتوجه الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة  بشأن اعادة عمل البرلمان وتشكيل حكومة ذات صلاحيات مكتملة.وذكر الإطار في بيان : إنه ” يعلن عن تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في اربيل والذي اعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في اجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت اشراف  حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها”.وأضاف ان “الاطار التنسيقي يؤكد على استمراره في الحوار مع جميع الاطراف لتنفيذ  الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات الى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات  حرصا منه  على تجنيب البلاد مزيدا من الازمات”،واكد الاطار انه “سيبذل كل ما يستطيع من اجل الاسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع”.

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