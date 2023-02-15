الإطار يصرّ على تمرير قانون “سانت ليغو” الانتخابي رغم رفضه من قبل الشعب

الإطار يصرّ على تمرير قانون “سانت ليغو” الانتخابي رغم رفضه من قبل الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي، كاظم الحمامي، اليوم الاربعاء، أن اغلبية القوى السياسية تدعم العودة الى نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات.وقال الحمامي في حديث  صحفي، ان “قانون الانتخابات الحالي يشوبه الكثير من السلبيات، لعل ابرزها تحول اعضاء مجلس النواب الى اعضاء مجالس محلية على مستوى اقضية وليس مستوى محافظة ككل، بالإضافة الى أنه كان السبب في تضاءل نسب المشاركة في انتخابات 2021 والتي لم تتجاوز حاجز الـ44% وفق تقارير المفوضية”.وأشار إلى أن “سلبيات القانون الانتخابي الحالي دفعت أغلب القوى السياسية الى دعم العودة الى نظام سانت ليغو مع بعض التحديثات وفق الآراء قبل حسمها”، مؤكدا أن “5 مبررات كانت وراء هذه الخطوة، ابرزها تصحيح سلبيات العملية الانتخابية بما يعطي المزيد من المرونة في رفع نسبة المشاركة”.وتابع القيادي في الإطار التنسيقي، أن “سانت ليغو اذا ما اقر سيجري اختيار مساريين هو 1,7 او 1,9  وهذا ما سيجري الاتفاق عليه بين القوى في مجلس النواب”، مستدركا قوله “لكن بالمحصلة يعتبر تغير قانون الانتخابات ضرورة لتعزيز العملية الانتخابية وتصحيح الاخطاء الماضية”.

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