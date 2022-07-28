الإطار يطالب الكاظمي بإلغاء جميع أوامر التعيينات بعد 7/10/2021

الإطار يطالب الكاظمي بإلغاء جميع أوامر التعيينات بعد 7/10/2021
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاطار التنسيقي، الخميس، ان التغييرات الادارية والتعيينات الصادرة من حكومة تصريف الاعمال تعد غير دستورية.وذكر بيان ، ان “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم ١٠٥ الاربعاء ٢٧-٧-٢٠٢٢ وبحث جملة من الموضوعات ذات الصلة بالوضع السياسي والامني وتشكيل الحكومة وجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية و نائب رئيس مجلس النواب”.ورفض الاطار التنسيقي ما تقوم به حكومة تصريف الاعمال من تغييرات ادارية وتعيينات جديدة خلافا للقانون وقرارات المحكمة الاتحادية واعتبار كل ماصدر عنها بعد ٢٠٢١/١٠/٧ غير قانوني”.وطالب حكومة تصريف الاعمال الالتزام بالدستور والقانون والغاء جميع الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة. 

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