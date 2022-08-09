الإطار يطالب بتشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات

الإطار يطالب بتشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار التنسيقي، عائد الهلالي، الثلاثاء، عدم رفض مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة، مبينا ان الموافقة على خيار المبكرة بحاجة لاتخاذ عدة اجراءات.وقال الهلالي، في حديث صحفي، إن “قوى الاطار التنسيقي جميعها لم ترفض  مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخاص باجراء الانتخابات المبكرة”، مستدركا قوله “لكن هذا المقترح يحتاج الى مجموعة إجراءات أولها الحوار والاتفاق ما بين الكتل حول هذه الخطوة”.وبين أن “اهم فقرة لتنفيذ هذا المقترح هو تشكيل حكومة جديدة، فلا يمكن اجراء هذه العملية الانتخابية في ظل حكومة تصريف الاعمال اليوم”، مؤكداً ان “الاطار التنسيقي الشيعي مازال متمسك بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة”.

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